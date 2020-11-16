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В Украине за сутки выявили почти десять тысяч новых случаев COVID-19

16 ноября, 08:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 9832 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 545 689 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 94 украинца (всего — 9697). Вылечить удалось 244 197 инфицированных (2753 — за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщил первые результаты "пути пациента" c COVID-19 на собственном примере.

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Также напомним, в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. На выходные в Украине до конца ноября будет работать только критическая инфраструктура.

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Кроме того, представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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