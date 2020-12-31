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В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

31 декабря, 08:18

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За сутки от коронавируса умерли более 200 человек

В Украине за последние сутки выявили 9699 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Всего с начала эпидемии инфекцию подтвердили у 1 055 047 украинцев. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 209 человек (всего – 18 533). Вылечить удалось 709 993 инфицированных (11 803 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что на данный момент в Украине циркулирует пять штаммов коронавируса. При этом "британский" вариант в нашей стране пока не обнаружили.

Как сообщалось ранее, Украина получит еще 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

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Кроме того, Минздрав надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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