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В Украине за сутки зафиксировали почти 5 тысяч случаев COVID-19

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
4 октября, 08:17
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В Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 2 460 010 человек – 56 889 скончались от болезни
В Украине за сутки выявили 4 821 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки выявили 4 821 новых случаев коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 4821 новый случай инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 460 010 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 114 жителя Украины (всего – 56 889). Вылечить удалось 2 264 523 инфицированных (1116 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

Количество инфицированных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 169 случаев;
  • Винницкая область – 95 случаев;
  • Волынская область – 203 случая;
  • Днепропетровская область – 393 случая;
  • Донецкая область – 259 случаев;
  • Житомирская область – 301 случай;
  • Закарпатская область – 28 случаев;
  • Запорожская область – 294 случая;
  • Ивано-Франковская область – 108 случаев;
  • Киевская область – 106 случаев;
  • Кировоградская область – 22 случая;
  • Луганская область – 85 случаев;
  • Львовская область – 295 случаев;
  • Николаевская область – 221 случай;
  • Одесская область – 215 случаев;
  • Полтавская область – 67 случаев;
  • Ровенская область – 80 случаев;
  • Сумская область – 241 случай;
  • Тернопольская область – 239 случаев;
  • Харьковская область – 592 случая;
  • Херсонская область – 158 случаев;
  • Хмельницкая область – 88 случаев;
  • Черкасская область – 94 случая;
  • Черновицкая область – 410 случаев;
  • Черниговская область – 58 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Симптомы коронавируса

По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 влияет на разные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация.

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Часто наблюдаются следующие симптомы:

  • повышенная температура;
  • кашель;
  • утомляемость;
  • потеря обоняния и вкусовых ощущений.

У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:

  • боль в горле;
  • головная боль;
  • различные другие болевые ощущения;
  • диарея;
  • сыпь на коже или изменение цвета кожи на пальцах рук или ног;
  • покраснение или раздражение глаз.

  • Симптомы тяжелой формы заболевания:

  • одышка;
  • нарушение речи, двигательных функций или спутанность сознания;
  • боль в грудной клетке.

Ранее мы также сообщали

  • В Харькове от COVID-19 умерла роженица. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии со 100%-но пораженными легкими.
  • В Винницкой области зафиксировали две смерти привитых от COVID. Люди, которые умерли, имели сопутствующие патологии.
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