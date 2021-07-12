В Украине за выходные просела заболеваемость COVID-19

За сутки выздоровели более двухсот человек. Количество летальных случаев уменьшилось до семи

Минздрав обнародовал статистику заболеваемости COVID-19 / Фото: Сегодня

Традиционно после выходных в Украине снизилось количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 – за сутки 11 июля подтвердили 174 заболевших, в том числе 16 детей и один медработник. Для сравнения, накануне насчитали 290 заболевших, а еще днем ранее – 507.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Таким образом, общее число инфицированных достигло 2 241 217 человек. 12 июля скончались семь пациентов с подтвержденным диагнозом, и теперь число летальных случаев составляет 52 604.

Также за сутки 236 человек выздоровели. За все время эпидемии болезнь победили 2 177 529 украинцев.

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Регионами с наибольшим распространением коронавируса за сутки стали:

Киев – 63 случая;

Днепропетровская область – 24;

Киевская область – 13;

Одесская область – 10;

Харьковская область – 9.

Напомним, 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о двух первых случаях нового штамма коронавируса типа "Дельта" в Украине – индийская мутация считается одной из самых опасных форм вируса.

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