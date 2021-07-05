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Санкции СНБО против контрабандистов: 174 компаниям заблокировали активы

5 июля 2021 10:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Предприятиям запретили брокерскую деятельность и использовать склады таможни

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине всем 174 юридическим лицам-фигурантам, которые оказались под санкциями СНБО, заблокировали активы.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что у 20 предприятий под санкциями забрали разрешение на брокерскую деятельность, еще у пяти – на использование таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.

Напомним, Украина ввела санкции против десяти человек, причастных к контрабанде. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности.

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Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства троих лиц. Двое из них оказались под санкциями СНБО за причастность к контрабанде.

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