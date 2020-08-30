В Украине заболели COVID-19 еще две тысячи человек

За последние сутки в стране от COVID-19 скончались 35 человек

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает терзать Украину. За последние сутки, 29 августа, COVID-19 диагностировали у 2 096 наших граждан.

Реклама

По данным карты системы мониторинга СНБО, всего инфекцию в стране подхватили 119 074 человека. Также за сутки 35 украинцев скончались от коронавируса (с начала эпидемии – 2 527). Победить COVID-19 удалось 56 734 инфицированным (596 за последние сутки).

Напомним, сутками ранее, 28 августа в Украине был поставлен печальный антирекорд по коронавирусу – 2481 заражение и 41 смерть.

Ранее мы сообщали, что, несмотря на решение продлить карантинные ограничения до 1 ноября, Кабинет министров не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В тренде Зной и небольшая облачность: какой будет погода в предпоследний день лета

А тем временем главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса в начале 2021 года. В частности, ожидается около 8 миллионов доз, но правительство намерено закупить еще больше.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама