В Украине задержали контрабандистов, которые заработали состояние на продаже лекарств

Злоумышленники находили клиентов в Украине и Европе

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые занимались контрабандой и продажей в интернете запрещенных лекарственных средств.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, подозреваемые нелегально ввозили из-за границы сильнодействующие медицинские препараты. Такой "бизнес" принес им более 65 миллионов гривен прибыли.

Оказалось, что к делу причастны семь человек в возрасте от 23 до 35 лет. Один из них создал и администрировал вебсайт, где продавались сильнодействующие лекарственные средства, содержащие метандиенон и нандролон – вещества, которые запрещены в Украине.

Злоумышленники ввозили медицинские препараты контрабандой из-за рубежа.

Кроме того, фигуранты дела наладили "дропшиппинговую" сеть, которая насчитывала более 25 дилеров с собственными интернет-магазинами, каналами в мессенджерах и закрытыми чатами.

Запрещенные препараты продавали в Украине и отправляли в страны Евросоюза. Деньги от покупателей злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.

Таким образом злоумышленники успели заработать более 65 миллионов гривен и выполнить почти 47 тысяч заказов.

Во время обысков копы изъяли и отправили на экспертизу компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи и сильнодействующие лекарственные средства стоимостью свыше 3 миллионов гривен.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в "Борисполе" задержали партию бриллиантов на 17 миллионов.

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