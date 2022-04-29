В Украине задержали "вора в законе" из черного списка СНБО (видео)

"Вор в законе" находится в международном розыске за организацию преступного сообщества на территории России

Полиция задержала "вора в законе". Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 29 апреля, Нацполиция задержала "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Витя Пан".

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Подробности задержания

Полиция продолжает отработку представителей "криминалитета", которые имеют связи с РФ и могут сотрудничать с врагом. Во время таких мероприятий оперативники установили место нахождения "вора в законе" и "уголовных авторитетов" из его окружения.

29 апреля полицейские задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Витя Пан" и двух "уголовных авторитетов".

"Вор в законе" находится в международном розыске за организацию преступного сообщества на территории России. Его товарищи, один из которых так называемый "смотрящий" за Курской областью и его доверенное лицо, также находятся в розыске за похищение человека. Все они имеют тесные связи с криминалитетом РФ.

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Сейчас решается вопрос об их задержании.

Что в Украине с криминалом

Благодаря санкциям СНБО десять "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения, а 27-ми аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине.

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В Украине с января 2020 года было 34 "вора в законе". Сейчас их количество сократилось почти вдвое. В министерстве считают, что эти санкции снизят уровень преступности в стране.

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