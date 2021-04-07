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В Украине зафиксировали 800 "побочек" от вакцины: сколько серьезных сообщений?

7 апреля, 22:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Государственный экспертный центр собирает карточки-уведомления о неблагоприятные происшествиях после иммунизации

С начала кампании по вакцинации в Украине в Государственный экспертный центр поступило более 800 карточек-сообщений о т наз."неблагоприятных происшествиях после иммунизации" против COVID-19.

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Об этом сообщается на официальной странице Центра.

Всего в период с 24 февраля по 4 апреля в Центр поступило 816 сообщений о побочных эффектах, которые возникли в ходе вакцинации. Подавляющее большинство из них – несерьезные (99,1%).

В 94,73% случаев проявления НППИ были предсказуемыми, то есть соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения, сообщает Центр.

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Напомним, во время вакцинации в Украине фиксировались летальные случаи. Так, в Одесской области внезапно умерла военнослужащая, которая за два дня до того получил прививку от коронавируса.

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Однако по результатам судмедэкспертизы, смерть наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. У нее также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.

Момент смерти военной попал на видео. На кадрах видно, как женщина разговаривает с несколькими людьми, затем делает несколько шагов и падает лицом вниз:

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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прививка вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 побочный эффект

Источник: Сегодня

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