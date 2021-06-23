Українська
$ 27,31
32,47
  1. Последние новости Украины

В Украине зафиксировали два первых случая индийского штамма коронавируса

23 июня 2021 17:36

Виктория Барановская Виктория Барановская

Индийский штамм обнаружили у 66-летней украинки и ее 16-летней дочери, которые накануне вернулись из России

Данилов заявил о двух первых случаях индийского штамма коронавируса в Украине / Фото: "Сегодня"

Данилов заявил о двух первых случаях индийского штамма коронавируса в Украине / Фото: "Сегодня"

В Украине зафиксировали два первых случая нового штамма коронавируса типа "Дельта", который изначально обнаружили в Индии.

Реклама

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает ТСН.

По его словам, два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Инфицированных госпитализировали, их состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частные и две государственные. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают "индийский" штамм, поэтому мы обратились к ВОЗ", - отметил Данилов.

Не пропусти!
Сын Марлоса раскритиковал игру своего отца и сборной Украины на Евро: видео
Марлос и его сын

Кроме того, Данилов исключил, что из-за нового штамма могут остановить сообщение с некоторыми странами.

Реклама

Ранее мы сообщали, что В Индии в штате Махараштра, который является "лидером" по заболеваемости "черной плесенью", обнаружили 20 случаев заражения новой мутацией индийского штамма COVID-19, который мог повысить заразность вируса. Новому варианту уже присвоили название Delta+.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

80-летие со дня нападения Гитлера на СССР: как первые бомбы падали на мирный Киев
80-летие со дня нападения Гитлера на СССР: как первые бомбы падали на мирный КиевУкраина
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 годЭкономика
Синоптики ошибались. 23 июня погода приготовила украинцам сюрприз (карта)
Синоптики ошибались. 23 июня погода приготовила украинцам сюрприз (карта)Украина
Черное море никогда не было
Черное море никогда не было "российским озером": Данилов показал старинную картуВласть
В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с Украиной
В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с УкраинойРоссия
По удостоверению льготников в транспорт скоро не будут пускать – Кабмин подал в Раду законопроект
По удостоверению льготников в транспорт скоро не будут пускать – Кабмин подал в Раду законопроектЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять