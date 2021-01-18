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В Украине зафиксировали резкий скачок смертности

18 января, 20:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В ноябре-2020 число умерших по сравнению с ноябрем-2019 выросло на 35%

В Украине за 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилось – 268,9 тыс., что на 6,2% меньше.

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Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Государственная служба статистики.

С учетом ранее обнародованных данных, в ноябре прошлого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем позапрошлого года – на 35%, до 63,44 тыс. человек.

Число новорожденных в ноябре снизилось по сравнению с ноябрем позапрошлого года на 11,7% – до 21,62 тыс.

Октябрь стал пятым месяцем в 2020 году, когда число умерших превысило аналогичные данные 2019 года: первым был июнь с 8,4%, вторым – август с 3,9%, третьим – сентябрь с 15,4%, четвертым октябрь с 17,5%.

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В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 – на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь позапрошлого года.

В результате по итогам ноября число умерших в 2020 году впервые превысило число умерших в 2019 на ту же дату.

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Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 декабря 2020 года оценивалось в 41 млн 629,93 тыс. человек, что на 292,74 тыс., или на 0,7% меньше, чем годом ранее.

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Напомним, месяцев ранее сайт "Сегодня" сообщал, что население Украины сократилось, а смертность достигла уровня 2019-го.

В тоже время Минздрав заявил, что уровень смертности от COVID-19 в Украине – один из самых низких в Европе.

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статистика население рождаемость смертность Госстат

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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