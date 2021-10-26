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В Украине зафиксировали случаи нового варианта "Дельты"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
26 октября, 01:05
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Впервые новый вариант "Дельты" зафиксировали в Великобритании
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине уже есть случаи нового варианта штамма коронавируса "Дельта"/Коллаж: Сегодня
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине уже есть случаи нового варианта штамма коронавируса "Дельта"/Коллаж: Сегодня

Новый вариант "Дельты" уже зафиксировали на территории Украины. Сейчас ученые уже завершили исследование мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии.

Об этом в эфире передачи "Свобода слова на ICTV" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Имеем подтвержденные случаи

"В пятницу наши ученые закончили исследование. Мы имеем подтверждение, что мутация "Дельты", которая началась в Британии, уже есть на территории нашей страны", — заявил Алексей Данилов.

Пик заболеваемости

По словам Данилова, Украина заходит в пик заболеваемости, ближайшие две недели "будут сложными".

"Я могу назвать города: это Львов, Тернополь, наша западная Украина. Более того, он залезает в Киев", — сказал Данилов.

Критическая ситуация в Украине

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью COVID-19. В некоторых областях критическая ситуация с COVID-койками в больницах.

По состоянию на 25 октября больше всего больных в больницах в таких областях:

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  • Донецкая — занято уже 88,9% коек (3357 человек госпитализированы с COVID-19);
  • Запорожская — 83,1% (2547 человек);
  • Харьковская — 76,1% (3731 человек).

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  • В Херсонской области разворачивают мобильный госпиталь для больных COVID-19. Госпиталь будет на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.
  • В Ровно 57-летний мужчина, у которого диагностировали коронавирус, умер прямо на пороге городской больницы. Пациент находился в крайне тяжелом состоянии.

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