В Украине занята почти половина всех коек для пациентов с коронавирусом

В украинских больницах растет количество госптализаций пациентов с COVID-19, заполнены уже почти половина коек.
Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Сегодня".
По его словам, "у нас вообще есть 52 тысячи коек, которые мы можем выделить под лечения больных COVID-19, на сегодняшний день в наших больницах находится 20 475 человек".
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Как отметил министр, количество средних и тяжелых больных коронавирусом увеличивается и продолжит увеличиваться, если не придерживаться установленных правил карантина – ношение маски, соблюдение социальной дистанции и пользование антисептиком.
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 5062 новых случая инфицирования коронавирусом.
По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 281 239 человек. Умерли 5302 человека, вылечились 119 650 инфицированных.
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