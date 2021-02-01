В Украине запретили Булгакова и Акунина? Объясняем, что происходит

Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что в Украине запретили российских писателей Михаила Булгакова и Бориса Акунина. Это начали раскручивать журналисты и политики, обвинив власть в цензуре и "глупости".

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Сайт "Сегодня" разобрался, так ли это на самом деле.

Что происходит?

Все началось с интервью главы управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергея Олейника. В нем он заявил, что книги российских авторов, в том числе на первый взгляд нейтральных, запрещают ввозить в Украину из-за наличия в такой литературе пропаганды.

По мнению чиновника, "абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии "русского мира". Потому хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором".

Также Олейник выразил сожаление, что в Украине нет полного запрета на ввоз книг из РФ, потому что "пропаганда скрывается в деталях".

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В итоге это интервью "подхватили" ряд украинских и российских СМИ, журналисты и политики, которые осудили запрет и призвали власть уволить главу ведомства.

К примеру, нардеп от "ОПЗЖ" Олег Волошин назвал политику Гостелерадио "глупостью безмерной". А журналист Светлана Крюкова заявила, что украинские цензоры переплюнули советских.

"Наш Госкомтелерадио решил переплюнуть своих советских "папердников" и вовсе запретил книгу... Руками мелких клерков из бюрократической конторы под названием Госкомтелерадио – бессмысленной и бесполезной, которая за три десятилетия не сподобилась организовать сколь-нибудь успешный теле- или радиопродукт, но преуспевшая в бойне с книжками", – написала она.

Журналист Олег Яковлев предложил отправить Олейника "работать в Очистку, чтобы не стать соучастником посмешища на весь культурный мир".

"Реакция руководства страны должна быть молниеносной. Ведь это не цены и не тарифы!", – отметил журналист.

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Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский предположил, что цензоры из Гостелерадио ошиблись эпохой и вообразили себя комиссарами времен революции.

"Объясните кто-нибудь тупому руководству госкомтелерадио, что никому не интересно, по какой надуманной причине они запрещают ввоз Булгакова. Киевлянина, в отличие он набранных по затеряным хуторам запрещателей", – написал он.

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Политик также обратился к своей политсиле и призвал убрать чиновника из власти.

"Знакомьтесь, Сергей, регулярно получающий зарплату из госбюджета, не придумал ничего лучше, чем запретить ввоз книг бессмертного Булгакова и Акунина. Сергей вряд ли написал хоть что-то полезное в этой жизни, но он решил войти в историю неожиданным способом и с неожиданной стороны", – заявила "слуга народа" Виктория Кинзбурская.

И что, это правда?

Нет, в Украине не запрещают читать и покупать книги Булгакова, Акунина или другого писателя. Есть только ограничения на коммерческие поставки ряда печатных изданий – "17 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора".

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В интервью Олейник просто объяснил, по какой причине Госкомтелерадио еще в 2019 году приняло решение об ограничениях. О новых запретах речи не идет.

"В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", – отметил глава ведомства.

Пропаганду нашли и в книгах Акунина, к личности которого Госкомтелерадио Украины испытывает "большое уважение". Речь идет о двух произведениях: "История российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и "История российского государства. Ордынский период. Часть Азии".

По словам Олейника, эти книги транслируют чисто имперский взгляд на историю и изобилуют разнообразными историческими мифами.

"В творчестве Григория Шалвовича был период, когда он смотрел на историю "тюрьмы народов" через розовые очки. В качестве примера могу привести написанную им серию детективов про Эраста Фандорина, в которой российский силовик появился в образе не кровавого опричника, а истинного аристократа XIX века. И все описанные события происходили примерно в то же время, когда Московия вырезала черкесский народ", – объяснил он.

Чиновник подчеркнул, что "единственной по большому счету причиной для отказов является наличие в книгах антиукраинской пропаганды или пропаганды в пользу государства-агрессора".

"Книги, на заявления о ввозе которых предоставлен отказ, как правило, вполне нейтральные. Пропаганда скрывается в деталях, которые способны выявить только опытные специалисты", – заявил Олейник.

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