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В Украине запретили работу ночных клубов и дискотек

26 августа, 14:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Увеселительные заведения закроются, чтобы помешать распространению COVID-19

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в Украине правительство ввело дополнительные ограничения, полностью запретив работу клубов и дискотек – ранее им разрешалось работать только до 23:00.

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Соответствующее предложение поступило от министра здравоохранения Максима Степанова и было принято на совещании Кабинета министров Украины 26 августа. Видеотрансляцию заседания ведет YouTube-канал правительства.

В частности, Минздав предложил усилить ограничительные меры во всех регионах Украины, в частности, запретив работу дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов) и заведений общественного питания с организацией досуга, а также запретив проведение концертов теми учреждениями, для которых такая деятельность не была в течение последнего года основной.

"Это связано с резким ростом коронавирусной болезни, с одной стороны, и с нашими эпидемиологическими расследованиями, когда мы видим, за счет чего именно мы фиксируем такой рост", – объяснил Степанов.

Кроме того, Степанов предложил предоставить местным органам власти доступ к данным электронного сервиса "Дій вдома" – это позволит контролировать тех людей, которые подлежат самоизоляции и обсервации, или нарушителей карантина.

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Стоит отметить, что прежде запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов действовал только в "оранжевой" зоне и только в ночное время.

Напомним, что ранее в ночных клубах столицы прошла волна проверок – оказалось, что многие из них нарушают запреты. В результате 17 заведений оштрафовали.

А как контролируют соблюдение карантинных правил в столице, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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концерт эпидемия дискотека Украина ночной клуб коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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