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В Украине запустили интерактивную карту вакцинации – где можно сделать прививку (видео)

27 мая, 21:37

Виталий Семченко Виталий Семченко

Карту создала общественная организация, и ее авторы уверяют, что данные публикуются Национальной службой здоровья и обновляются автоматически

В Украине появилась интерактивная карта вакцинации от коронавируса.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

На ней можно найти пункт иммунизации, который расположен ближе всего к дому. Также там указывается, сколько вакцины использовано в том или ином пункте.

Видео: Сегодня

Карту создала общественная организация, и ее авторы уверяют, что данные публикуются Национальной службой здоровья и обновляются автоматически.

Желающих получить прививку от коронавируса в списке ожидания – почти 600 тыс. человек.

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"К антикоррупционному штабу регулярно обращаются с жалобами на нарушения в процессе вакцинации. Это и вакцинация в нарушение этапов определенных Минздравом, и несоблюдение социальной дистанции, и чрезмерная утилизация вакцин. Отныне каждый украинец имеет возможность увидеть имеющиеся пункты вакцинации и статистику использования вакцин, а также сообщить о нарушении, на которое обязательно отреагируют наши юристы", — отметил исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик​.

Напомним, сегодня в Украину доставили 500 доз вакцины от коронавируса Janssen производства компании Johnson&Johnson.

Также сообщалось, что Украина получит 50 млн евро на проведение вакцинации от коронавирус. Средства предоставит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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