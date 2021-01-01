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В Украине запустили кампанию декларирования имущества и доходов

1 января, 18:46

Ольга Литвин Ольга Литвин

Украинцам предложат отчитываться в упрощенном порядке

Сегодня в Украине началась ежегодная кампания декларирования имущества и доходов, которая продлится до 31 марта.

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Об этом напомнил Telegram-канал Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК).

Из-за вступления в силу закона, который частично восстанавливает полномочия агентства, граждане снова могут подать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в электронном виде в реестре деклараций.

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В НАПК добавили, что работают над упрощением декларирования в 2021 году и готовят для пользователей новые справочные материалы, которые пригодятся во время заполнения деклараций.

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Напомним, 30 декабря вступил в силу принятый Верховной Радой закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками и депутатами.

Кроме того, НАПК возобновило доступ к декларациям чиновников. Антикоррупционеры предупредили чиновников, что из их деклараций могут "исчезнуть" данные, но успокоили, что это временные проблемы в связи с модернизацией Единого реестра, которая еще продолжается. Если такое произойдет, то эти данные будут восстановлены в ближайшее время.

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доходы Украина имущество декларирование НАПК
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