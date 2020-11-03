В Украине запустили сервис для поиска информации о транспортных компаниях

Qcheck – это первый в мире сервис, позволяющий узнать все о компаниях и их владельцах за считанные секунды

Главная проблема украинского бизнеса в сфере логистики – это поиск надежного партнера. Недостаточно найти компанию, готовую предложить выгодные условия для сотрудничества. Недоверие всегда остается до последнего момента, и именно из-за этого развитие компании может затянуться на долгие годы. Казалось бы, мы живем в 21 веке, где цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Это мир Big Data, где информация стала самым важным аргументом в любом деле.

Осведомлен – значит защищен. Ни для кого не секрет, что данные о любой компании сейчас можно найти в интернете. И все прекрасно знают, что найти можно, но довольно часто – сложно. Как быть в такой ситуации компаниям, работающим в сфере логистики и грузоперевозок, где каждая минута может сыграть решающую роль в дальнейшем развитии компании? Именно для решения этой проблемы компания Qoobus запускает совершенно новый продукт – Qcheck.

Qcheck – это первый в мире сервис, позволяющий узнать все о логистических компаниях и их владельцах за считанные секунды.

Главная цель сервиса Qcheck – помощь владельцам бизнес-феры в нахождении новых надежных и проверенных партнеров и перевозчиков по всей Европе и странам СНГ. Сейчас для того, чтобы узнать информацию о потенциальном деловом партнере, владельцам бизнеса приходится нанимать юристов. С сервисом Qcheck владельцам компаний и логистам больше не придется тратить время и большие деньги на изучение потенциальных партнеров.

Qcheck – это первый шаг навстречу успешного развития бизнеса в транспортной индустрии!

Как это работает?

Сервис Qcheck находится в открытом доступе. На сегодняшний день в нем зарегистрировано более 763 000 компаний из стран СНГ и Европы. Достаточно просто открыть Qoobus и вам станет доступна вся информация о компаниях из сферы логистики и грузоперевозок.

Остается только выбрать интересующую компанию и за считанные секунды вы сможете провести анализ и узнать все, что необходимо: дата регистрации, финансовые отчеты, задолженности, лицензии, разрешения CEMT, судебные дела и отзывы других компаний. Вся опубликованная в интернете информация о компании уже доступна в базе данных Qcheck.

Стоит также отметить, что все данные о зарегистрированных компаниях постоянно обновляются искусственным интеллектом, который одновременно проверяет их и следит за тем, чтобы все документы совпадали. Если в интернете появляется что-то новое о компании, оно тут же автоматически попадает в базу данных Qcheck.

Это сделано для того, чтобы каждый владелец компании смог на равных условиях развивать свой бизнес и быть уверенным в выборе новых надежных партнеров. Ведь еще одной важной деталью является рейтинг в профиле компании, благодаря которому при визуальном проведении анализа вы сразу сможете понять, насколько данная компания надежна. Информирован – значит вооружен. Значит, риск нарваться на недобросовестную компанию сведен к минимуму.

"Я убежден, что примерно половина того, что отличает успешные логистические компании от неуспешных, – это простое отсутствие информации о своих партнерах. Пришло время выйти из каменного века и работать, не опасаясь мошенничества. Qcheck – это свет в конце тоннеля для компаний, работающих в сфере логистики", – рассказал главный исполнительный директор компании Qoobus Михаил Черней.

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