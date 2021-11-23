В Украине запустят самый длинный железнодорожный маршрут: куда едет (карта)

Укрзализныця организовала остановки поезда на станциях , с которых начинаются маршруты к туристическим магнитам

Маршрут поезда фактически охватывает всю страну / Коллаж "Сегодня"

Укрзализныця запускает поезд по самому длинному маршруту Мариуполь — Рахов. Начнет работать он с 12 декабря этого года.

Об этом сообщает "УЗ".

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Подробности

В новом графике движения поездов, который запускаем с 12 декабря 2021 года, рекордсменом является поезд №5/6 Мариуполь — Рахов, утверждаю в "УЗ".

Все из-за того, что:

это самый длинный маршрут Укрзализныци. Его общая протяженность – 1806 км. Это столько же, как между Ивано-Франковском и Афинами, столицей Греции;

маршрут поезда фактически охватывает всю страну – проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет восток и запад. А это значит, что в Закарпатье могут добраться пассажиры из разных уголков Украины;

маршрут на высоте – его конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.

Где будут остановки

Укрзализныця для удобства пассажиров организовала остановки поезда на станциях Яремче, Татаров, Ворохта, Ясиня и Квасы, с которых начинаются маршруты к туристическим магнитам Украины.

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Самый длинный железнодорожный маршрут. Фото: "УЗ"

Новые правила безопасных путешествий

С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

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