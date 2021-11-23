В Украине запустят самый длинный железнодорожный маршрут: куда едет (карта)

Укрзализныця запускает поезд по самому длинному маршруту Мариуполь — Рахов. Начнет работать он с 12 декабря этого года.
Об этом сообщает "УЗ".
Подробности
В новом графике движения поездов, который запускаем с 12 декабря 2021 года, рекордсменом является поезд №5/6 Мариуполь — Рахов, утверждаю в "УЗ".
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Все из-за того, что:
- это самый длинный маршрут Укрзализныци. Его общая протяженность – 1806 км. Это столько же, как между Ивано-Франковском и Афинами, столицей Греции;
- маршрут поезда фактически охватывает всю страну – проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет восток и запад. А это значит, что в Закарпатье могут добраться пассажиры из разных уголков Украины;
- маршрут на высоте – его конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.
Где будут остановки
Укрзализныця для удобства пассажиров организовала остановки поезда на станциях Яремче, Татаров, Ворохта, Ясиня и Квасы, с которых начинаются маршруты к туристическим магнитам Украины.
Новые правила безопасных путешествий
С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:
- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
- получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.
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