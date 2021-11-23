Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине запустят самый длинный железнодорожный маршрут: куда едет (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
23 ноября, 17:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Укрзализныця организовала остановки поезда на станциях , с которых начинаются маршруты к туристическим магнитам
Маршрут поезда фактически охватывает всю страну / Коллаж "Сегодня"
Маршрут поезда фактически охватывает всю страну / Коллаж "Сегодня"

Укрзализныця запускает поезд по самому длинному маршруту Мариуполь — Рахов. Начнет работать он с 12 декабря этого года.

Об этом сообщает "УЗ".

Реклама

Подробности

В новом графике движения поездов, который запускаем с 12 декабря 2021 года, рекордсменом является поезд №5/6 Мариуполь — Рахов, утверждаю в "УЗ".

Все из-за того, что:

  • это самый длинный маршрут Укрзализныци. Его общая протяженность – 1806 км. Это столько же, как между Ивано-Франковском и Афинами, столицей Греции;
  • маршрут поезда фактически охватывает всю страну – проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет восток и запад. А это значит, что в Закарпатье могут добраться пассажиры из разных уголков Украины;
  • маршрут на высоте – его конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.

Где будут остановки

Укрзализныця для удобства пассажиров организовала остановки поезда на станциях Яремче, Татаров, Ворохта, Ясиня и Квасы, с которых начинаются маршруты к туристическим магнитам Украины.

Реклама

Самый длинный железнодорожный маршрут. Фото: "УЗ"
Самый длинный железнодорожный маршрут. Фото: "УЗ"

Новые правила безопасных путешествий

С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

Читайте также

  • Украина и Польша собираются запустить сверхскоростные поезда между Киевом и Варшавой. Это будет совместный проект "Укрзализныци" и польской стороны.
  • "Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу. Сейчас украинцы могут путешествовать в пять европейских стран.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Фото дня

Смотрите! Как выглядела Одесса много лет назад

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

108 387

заболело за неделю в Украине

-21%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять