В Украине заработал контакт-центр. Куда звонить с вопросами по COVID-19

Колл-центр будет работать круглосуточно, а на вопросы отвечают 150 операторов

В Украине заработал всеукраинский контакт-центр, в который украинцы смогут обращаться по любым вопросам, связанным с коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня, с 2 ноября, начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни. Теперь каждый гражданин Украины, которого возникают вопросы касательно "ковида", может позвонить независимо от того, где он находится на территории Украины, и получить соответствующую информацию. Номер, конечно, бесплатный: 0-800-602019", – сказал он.

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Степанов отметил, что этот контакт-центр достаточно большой, будет работать круглосуточно. На вопросы украинцев будут отвечать 150 операторов.

"Алгоритм действий следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много… Например, вы позвонили с небольшого городка с вопросом, что не можете дозвониться к своему семейному врачу или не можете получить направление на сдачу анализов … или возникли вопросы с ПЦР-тестированием… Для того, чтобы выяснить и дать вам ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, семейным врачом и потом предоставить вам информацию. После получения ответа оператор обязательно вам должен позвонить", – рассказал министр.

Глава Минздрава объяснил, что решили создать такой большой и единый контакт-центр из-за сбоев в работе колл-центров в регионах.

Как стало известно, по состоянию на утро 2 ноября в Украине подтвердили 6754 новых случаев заражения коронавирусом (402 194 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 69 украинцев (7375 с начала эпидемии), а выздоровели 2327 человека (163 768 с начала эпидемии). Также с сегодняшнего дня обновились зоны карантина в Украине.

Тем временем главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что по самым пессимистическим прогнозам до конца года от вируса может погибнуть 20 тысяч украинцев.

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