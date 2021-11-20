В Украине заработал виртуальный тур в Чернобыль и Байден вернулся к исполнению обязанностей – главные новости за ночь

Платформа позволяет пролететь над современной Припятью, а Камала Харрис пробыла в должности президента США один час 25 минут

Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения, а Байден пока остается в армейском госпитале.. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В ЕС одобрили первые таблетки от COVID-19

Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир" от американского фармацевтического гиганта MSD.

Реклама

Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней. Коллаж "Сегодня"

"Спецслужби РФ нас уничтожают и взрывают" – Бурба просит спасти украинских разведчиков

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что российские спецслужбы могут уничтожить украинских силовиков, работавших над спецоперацией по "вагнеровцам".

Реклама

В Украине заработал виртуальный тур в Чернобыль

В Украине запустили сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.

Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. Коллаж "Сегодня"

Реклама

Байден вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после того, как передал их на некоторое время вице-президенту Камале Харрис из-за медицинской процедуры