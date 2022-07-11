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В Украине заработал закон о запрете курения: что нужно знать

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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11 июля, 11:09
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Целью норм закона является уменьшение привлекательности табачных изделий
Среди прочего будет запрещено курить в помещениях и на территории учебных заведений, а также в помещениях заведений ресторанного хозяйства.
Среди прочего будет запрещено курить в помещениях и на территории учебных заведений, а также в помещениях заведений ресторанного хозяйства. / Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 11 июля, начинает действовать запрет на любое курение в общественных местах. Так, вступают в силу изменения в статью 13 Закона Украины №2899-IV о защите населения от вреда вторичного табачного дыма.

Об этом сообщила в Telegram Верховная Рада Украины.

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Подробности

Как отмечается, нормы закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиту от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях и т.д.

В частности, запрещается отведение мест для курения в помещениях предприятий и учреждений всех форм собственности, а также употребление табачных изделий и использование устройств для потребления табака, в частности, электронных устройств для нагрева табака, электронных сигарет, кальянов, в частности, кальянов и электронных сигарет, во всех определенных законом местах, в том числе в заведениях ресторанного хозяйства и помещениях предприятий.

Использование с 11 июля будет запрещено:

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  • в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
  • в спортзалах и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок и учреждений физической культуры и спорта;
  • в помещениях и на территории учебных заведений;
  • в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
  • в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
  • в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения людей;
  • в помещениях общежитий;
  • в аэропортах (кроме специально отведенных для этого мест);
  • на детских площадках;
  • на вокзалах и станциях;
  • на остановках общественного транспорта;
  • в лифтах и таксофонах;
  • в местах общего использования жилых домов;
  • в подземных переходах;
  • в общественном транспорте и такси.

Запрет на курение. Инфографика – Верховная Рада Украины.
Запрет на курение. Инфографика – Верховная Рада Украины.

Как отмечается, за курение в запрещенных законом местах ответственность несут как курильщики, так и субъекты хозяйствования, в помещении или на территории которых совершается правонарушение.

По информации Госпотребслужбы, каждый может подать жалобу на курение в запрещенном законом месте. Сделать это можно дистанционно через сайт Госпотребслужбы.

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По данным опроса Киевского международного института социологии, большинство украинцев (80%) поддерживают запрет на курение табачных изделий для электрического нагрева (glo, Iqos) в общественных местах. В то же время 86% граждан высказались за увеличение количества общественных мест, свободных от дыма (офисы, помещения предприятий, гостиницы).

Какие штрафы

Курение табачных изделий там, где это запрещено законом, влечет штраф в размере 51-170 гривен. В случае повторного нарушения в течение года – 170-340 гривен.

Обычные организации (кроме заведений ресторанов) за нарушение запрета на курение могут получить штраф в размере 1000 грн. Повторное нарушение – 10 000 грн.

Для ресторанов штраф будет в размере 3000 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 15 000 грн.

Раньше мы писали, что Верховная Рада 16 декабря приняла законопроект №4358, согласно которому за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева в общественных местах и заведениях общественного питания будут наказываться штрафами.

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