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В Украине зарегистрировали еще одну вакцину AstraZeneca

21 апреля, 02:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ближайшая партия препарата от коронавируса из Южной Кореи прибудет в четверг и часть ее пойдет на повторные прививки

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ о регистрации вакцины AstraZeneca, которая производится на предприятии в Южной Корее.

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Об этом глава Минздрава сообщил в Facebook.

"Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейском площадке", – написал он.

По словам Степанова, это очередная вакцина, которая поступит в Украину в рамках инициативы COVAX, а ближайшую партию в количестве 367 тыс. доз препарата ожидают уже в четверг, 22 апреля.

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Министр уточнил, что часть этой партии оставят для прививки второй дозой тех, кто уже вакцинировался CoviShield.

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Он также напомнил, что вакцины AstraZeneca и CoviShield абсолютно идентичны.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцина Южная Корея коронавирус Максим Степанов AstraZeneca Covishield
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