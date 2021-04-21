В Украине зарегистрировали еще одну вакцину AstraZeneca

Ближайшая партия препарата от коронавируса из Южной Кореи прибудет в четверг и часть ее пойдет на повторные прививки

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ о регистрации вакцины AstraZeneca, которая производится на предприятии в Южной Корее.

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Об этом глава Минздрава сообщил в Facebook.

"Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейском площадке", – написал он.

По словам Степанова, это очередная вакцина, которая поступит в Украину в рамках инициативы COVAX, а ближайшую партию в количестве 367 тыс. доз препарата ожидают уже в четверг, 22 апреля.

Министр уточнил, что часть этой партии оставят для прививки второй дозой тех, кто уже вакцинировался CoviShield.

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Он также напомнил, что вакцины AstraZeneca и CoviShield абсолютно идентичны.

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