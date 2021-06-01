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В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca производства ЕС

1 июня, 11:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украину к концу недели прибудут еще 705,6 тысяч доз препарата – кто получит прививку

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса компании AstraZeneca европейского производства для экстренного медицинского применения.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Препарат создал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Препарат делают в Италии.

AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила ВОЗ, разрешение на ее использование также дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада.

В Минздраве добавили, что Украина ждет поставку еще 705,6 тысяч доз вакцины AstraZeneca в конце недели. Ее будут использовать в качестве второй дозы для тех, кто уже получил первую. В частности, это медики, военные, соцработники, священнослужители, работники МВД, СБУ и люди старше 65 лет.

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Также вторую дозу вакцины получат украинцы, которые вакцинировались остаточными дозами или общественные деятели.

Напомним, британская фармкомпания AstraZeneca может оказаться должной Евросоюзу миллиарды евро из-за ультиматума, который Брюссель поставил ей в суде.

Также сообщалось, что вакцина AstraZeneca может вызывать редкое неврологическое расстройство.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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