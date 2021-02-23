В Украине "засекретили" цену на вакцину CoviShield

Компания-закупщик сделала все возможное, чтобы Украина получила наилучшую цену

В Украину привезли первую партию вакцины от компании Oxford/AstraZeneca, однако официальный закупщик отказался назвать цену, в которую обошелся препарат Украине. Об этом рассказывала на брифинге Татьяна Коротченко, глава британской компании Crown Agents в Украине, которая является закупщиком "коронавирусных" медицинских изделий в нашей стране.

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Она отметила, что компания сделала все возможное, чтобы Украина получила наилучшую цену за вакцину.

"Мы находимся под договором о неразглашении, поэтому, к сожалению, я не могу озвучивать цены, потому что это часть наших переговоров с поставщиком. Могу подчеркнуть, что она соответствует задекларированной разработчиком цене", – сказала Коротченко.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина получила первую партию вакцины CoviShield компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз. Ранее компания заявляла, что стоимость ее препарата будет 4-5 долларов за дозу. Тем временем главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, когда начнется вакцинация.

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