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В Украине завтра до +12, но повезет не всем: где будет теплее всего

2 января, 15:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последний новогодний выходной погода еще будет радовать украинцев

Завтра в Украине снова везде плюсовая температура, никаких осадков, а на юге и на Закарпатье – вообще "весна". Об этом пишет в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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По ее словам, как для января, завтра будет достаточно теплая погода, но ветреная.

Температура воздуха в течение дня 3 января будет колебаться в пределах 3-5 градусов.

На востоке ожидается 0-3 тепла.

В южной части и на Закарпатье 6-12 градусов.

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В Киеве в воскресенье осадки маловероятны. Ближайшей ночью около нуля, днем ​​ожидается 3-5 градусов тепла. Ветер юго-восточный, может быть порывистым.

Диденко также предупредила о туманах и местами небольшой гололедице.

Напомним, новогоднюю ночь украинцы встретили без снега, да и с морозом не сложилось. Но в начале 2021 года зима вступит в свои права, хотя и не сразу. Новости "Сегодня" узнали прогноз погоды на январь.

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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