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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине значительно расширилась красная зона карантина: список областей

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 февраля, 08:41
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Карантин усилили из-за ухудшения ситуации с коронавирусной болезнью в регионах
Красных зон в Украине стало больше.
Красных зон в Украине стало больше. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова обновили карантинные зоны. По состоянию на утро 11 февраля в красную зону карантина перешли еще три области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

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Теперь в красной зоне пять областей, в желтой – одна, все остальные – в оранжевой.

Карантинные зоны в Украине

Желтая:

  • Полтавская область.

Красная:

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  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область.

Остальные области и Киев входят в оранжевую зону карантина.

Карантинные зоны в Украине. Фото: скриншот с сайта Минздрава

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Что запрещено в красной зоне:

  • работа заведений общепита;
  • работа учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% работников;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа заведений культуры.

Ограничения не распространяются, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или участников мероприятий будут полностью вакцинированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-теста на антиген или сертификат о выздоровлении.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 500 меньше, чем раньше.

Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 3 936 человек, летальных исходов – 236, поправилось – 20 850 человек.

Больше новых случаев (более 4 тысяч) зафиксировали в Киеве и Одесской области.

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