В Украине значительно расширилась красная зона карантина: список областей

В Украине снова обновили карантинные зоны. По состоянию на утро 11 февраля в красную зону карантина перешли еще три области.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
Теперь в красной зоне пять областей, в желтой – одна, все остальные – в оранжевой.
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Карантинные зоны в Украине
Желтая:
- Полтавская область.
Красная:
- Закарпатская область;
- Ровенская область;
- Ивано-Франковская область;
- Луганская область;
- Хмельницкая область.
Остальные области и Киев входят в оранжевую зону карантина.
Карантинные зоны в Украине. Фото: скриншот с сайта Минздрава
Что запрещено в красной зоне:
- работа заведений общепита;
- работа учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% работников;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий;
- работа заведений культуры.
Ограничения не распространяются, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или участников мероприятий будут полностью вакцинированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-теста на антиген или сертификат о выздоровлении.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 500 меньше, чем раньше.
Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 3 936 человек, летальных исходов – 236, поправилось – 20 850 человек.
Больше новых случаев (более 4 тысяч) зафиксировали в Киеве и Одесской области.