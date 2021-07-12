В украинском селе открыли современные больницы: как они выглядят (фото)

В Житомирской области уже создано 14 таких многофункциональных амбулаторий, которые дадут качественные медицинские услуги простым людям

Амбулатория в Гришковецкой общине. Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko

В Райгородокской и Гришковецкой территориальных общинах Житомирской области открылись амбулатории, построенные с нуля в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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Всего за полтора года "Большой стройки" на Житомирщине было создано уже 14 таких многофункциональных амбулаторий.

Райгородокскую амбулаторию оснастили диагностическим кабинетом, манипуляционной, стерилизационной, кабинетом прививок, кабинетом врача и кабинетом здоровья. В помещениях установлено современное оборудование и мебель. Пространство учреждения доступно для маломобильных групп населения. В амбулатории будут работать 15 медицинских работников.

Амбулатория в Райгородокской общине

Общая стоимость строительства данной амбулатории составила почти 9 миллионов гривен. Большинство из этих средств выделило государство, а местная власть обеспечила софинансирование в размере 10%.

Медицинский автомобиль тоже есть. Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko

"Открытие новой амбулатории – это действительно важный день для села. Благодаря открытию амбулатории у более 7000 жителей из Райгородка, Андрияшевки, Быстрика, Кустина, Озадовки и других близлежащих сел появилась возможность получения качественных медицинских услуг в более широком диапазоне и комфортных условиях непосредственно у себя в общине. Радиус обслуживания амбулатории составляет почти 18 километров", – рассказал Бунечко.

Внутри все современно и чисто. Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko

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Амбулатория в Гришковецкой территориальной общине будет обслуживать почти 10 тысяч человек. Там будет работать два семейных врача и врач-педиатр. В состав амбулатории входят манипуляционный и смотровой кабинеты, процедурная, комната для персонала, зал ожидания, кабинеты прививок и здорового ребенка.

Амбулатория в Гришковецкой общине

Кроме этого, оба учреждения получили по новому полноприводному автомобилю Renault Duster стоимостью 480 тысяч гривен для оказания помощи жителям отдаленных частей общин.

"Первичная медицинская помощь, при условии наличия соответствующего оборудования, а именно таким оснащены новые амбулатории, позволяет проводить регулярную профилактику различных заболеваний на ранних стадиях. Это очень важно, чтобы сохранить жизни людей и улучшить их качество", – отметил глава области.

Рабочий кабинет врача. Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko

Как сообщали новости "Сегодня", напомним, в начале месяца в Борисполе в рамках "Большой стройки" открылось обновленное приемное отделение районной больницы.