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В украинской армии еще два человека умерли от COVID-19

30 марта, 12:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Они были работниками ВСУ

В Вооруженных силах Украины за последние несколько дней зафиксировали два летальных случая коронавирусной болезни. Умерли работники ВСУ.

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Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Один человек лечился в центральной городской больнице Ивано-Франковска, другой – в Национальном военно-медицинском клиническом центре. Медикам не удалось спасти их жизни.

По состоянию на 30 марта коронавирусом в ВСУ болеют 2625 человек. Всего за время пандемии выздоровели 18 277 человек. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 19,8 тысяч человек, из них 2249 военных медиков.

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Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19.

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Также напомним, в Украине уже два человека получили вторую дозу вакцины от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация ВСУ коронавирус
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