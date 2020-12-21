В Украину 24 декабря вернется узник Кремля Шумков

Обвиненный в России в участии в "Правом секторе" провел в российской тюрьме 4 года

Украинец Александр Шумков, который четыре года отбывал незаконный приговор в колонии в Тверской области России, 24 декабря должен вернуться в Украину.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"24 декабря из российской тюрьмы на родину возвращается Александр Шумков", – рассказала омбудсмен.

Она добавила, что как Шумков, так и другие политзаключенные в России украинцы, а также их семьи нуждаются в помощи.

"Поддерживаю инициативу взять под опеку каждого пленника Кремля, а еще лучше – всю его семью", – отметила Денисова.

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Офис омбудсмена установил, что у 130 украинцев, которые незаконно преследуются по политическим мотивам Россией, – 186 несовершеннолетних детей до 18 лет: 174 – в Крыму и 12 – на подконтрольной украинскому правительству территории. Денисова призывает помочь этим семьям.

Напомним, российские пограничники задержали Александра Шумкова в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, когда он пытался въехать на российскую территорию в августе 2017 года. Впоследствии российские следователи назвали его бывшим телохранителем лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и приговорили к четырем годам лишения свободы.

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