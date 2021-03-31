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В Украину дополнительно поставят миллион доз Pfizer – Ляшко

31 марта, 03:50

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вакцина должна поступить по программе COVAX

Украинское правительство получило подтверждение о поставке дополнительных около миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобальной программы распределения вакцин COVAX до конца июня.

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Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире hromadske.

Он отметил, что 117 000 доз вакцины Pfizer поступят в Украину уже в ближайшие недели.

"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", – заявил Ляшко.

Он добавил, что несмотря на временный запрет на экспорт вакцин из Индии, паниковать не стоит, потому что в Украину начинаются поставки вакцин по программе COVAX.

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"Covishield мы получили 50 тыс. По контракту до конца марта должно было прийти еще миллион доз. Затем следующие 500 тыс. доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы – в рамках механизма COVAX", – рассказал Ляшко.

Напомним, по словам главы Минздрава Максима Степанова, до конца мая Украина может получить от COVAX 1,7 млн доз вакцин от коронавируса, в общем ожидается 8 млн доз.

Мы также писали, что в COVAX предполагают, что индийский Serum Institute, который производит вакцину CoviShield по лицензии AstraZeneca, полностью возобновит ее экспорт в мае.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцина коронавирус Виктор Ляшко Pfizer COVAX
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