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В Украину возвращаются заморозки – прогноз погоды на 4 мая (карта)

3 мая, 19:22

Виталий Семченко Виталий Семченко

При этом ночи будут холодными – температура опустится до +2 градусов. В западных областях даже возможны небольшие заморозки на почве

Погода в Украине во вторник, 4 мая, будет теплой, сухой и солнечной. Синоптики прогнозируют существенное повышение температуры. Однако ночью в ряде регионов возможны заморозки.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Метеорологи отмечают, что ночи будут холодными – температура опустится до двух градусов. В западных, северных и центральных областях прогнозируются заморозки 0...-3 °С на поверхности почвы.

В западных областях Украины температура воздуха составит 14-17 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до двух градусов.

В восточных регионах ситуация будет похожей – днем +13-18 градусов, ночью +3-8.

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На севере будет сухо, температура воздуха составит 15-19 тепла. В южных областях также осадков не прогнозируется. Столбики термометров покажут +13-15 градусов.

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В Киеве синоптики прогнозируют теплую погоду – 13-15 градусов тепла.

Напомним, ранее народный синоптик Наталия Диденко дала свой прогноз погоды на вторник, 4 мая. По ее словам, завтра снизится температура во всех областях. Ночью местами даже ожидаются заморозки. А вот дожди отступят – почти везде будет сухо.

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.

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