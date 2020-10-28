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В Украину идет холодный циклон: синоптик предупредила об изменении погоды

28 октября, 11:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Конец недели – пятница, суббота, воскресенье – будут не очень приятными для украинцев

Сегодняшняя теплая погода продлится и завтра. 29 октября ожидается до 19 градусов тепла, вот только в некоторых областях вероятны дожди. А с пятницы придет похолодание.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В четверг в Украине еще будет тепло и много солнца, однако уже потихоньку ситуация начинает меняться.

"29 октября с юга, из районов Черного моря, скручивается для прыжка циклон и уже завтра отдельные дожди вероятны в южной части Украины, в центре, на юго-востоке, в Приазовье, и вечером в западных областях. На остальной территории пока без существенных осадков. Температура воздуха в четверг ожидается 13-19 градусов. В Киеве завтра еще будет сухо, тепло и с туманами. В течение дня ожидается около 13 градусов", – написала Диденко.

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А вот конец недели – пятница, суббота, воскресенье – принесет в Украину похолодание и больше дождей, предупреждает синоптик. В столице в дальнейшем также появятся дожди, температура воздуха снизится.

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Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре. Ноябрь в Украине ожидается довольно холодным, температура будет приближаться к нулю градусов. А вот существенных осадков синоптики не обещают.

А еще мы выяснили, какой будет зима в этом году. Метеорологи говорят, что ближе к новогодним праздникам потеплеет.

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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