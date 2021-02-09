В Украину идет очередной снежный циклон: каких "сюрпризов" ждать в среду

Снежный апокалипсис в Украине продолжится и завтра. В среду в большинстве областей будет снежить, местами дождь, а температура будет и морозной, и плюсовой.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Завтра к нам пожалует очередной южный циклон Ulf (карта).
Будет и снег, и дождь
10 февраля осадки предполагаются в большинстве областей Украины: ночью и утром – на западе и севере; утром и днем - на севере и в центральной части; днем и вечером – на востоке, северо-востоке, в Запорожье и в Днепропетровской области.
Снег наиболее вероятен в западных и северных областях, а в Прикарпатье и в Карпатах – снег с дождем.
В центре и на востоке мокрый снег и дождь.
В южной части завтра осадки ожидаются в Запорожье, на остальной территории юга – или облачно, или максимум небольшие осадки.
На дорогах и тротуарах будет скользко, особенно там, где мокрый снег и дождь. Ветер северо-восточный, порывистый.
В Киеве в среду ночью без осадков, а утром ожидается снегопад. Днем снег ослабнет и прекратится.
Украину разделили морозы и весеннее тепло
В северной части и большинстве западных областей днем ожидается 3-9 градусов мороза.
На юго-западе, вокруг Карпат, от 3 мороза до 3 тепла.
В центральных областях и на востоке Украины от 4 мороза до 4 тепла.
В южной части 4-8 градусов тепла, в Крыму – до +12.
Диденко добавила, что с воскресенья осадки ослабнут, но вот морозы серьезно усилятся.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украину снова идет арктический холод и морозы до -25. Начнет существенно холодать на выходных.
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