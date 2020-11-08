В Украину идет похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

Видимость на дорогах знизится до 200-500 метров

В Украине в ближайшее время не ожидается никаких существенных дождей.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Разве что туманы понизят видимость на расстоянии 200-500 метров.

По словам Диденко, в Украине постепенно будет холодать.

Завтра, 9 ноября, в течение дня температура воздуха составит 7-12 градусов тепла, на юге 10-14 градусов.

"В дальнейшем, по неделе, похолодание добавят по 2-5 градусов, пока во второй половине неделю не поползут ночные

"минусы" , – сообщила синоптик.

В Киеве понедельник будет без дождя, с периодическим туманом и дневной температурой воздуха около 8 градусов тепла.

"Ближайшая неделя позволит и гулять, и работать, и пока не кутаться в пару слоев одежды – умеренная уравновешенная поздняя осень" , – добавила Диденко.

Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь, в отличие от двух предыдущих, наполовину летних месяцев, с первых дней покажет, что он месяц осенний – с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробнее прогноз погоды на ноябрь .

Как сообщали новости "Сегодня"", популярный украинский курорт засыпало снегом , а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

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