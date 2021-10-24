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В Украину идет похолодание: прогноз погоды на 24 октября (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 октября, 06:08
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Температура ночью 1-5 градусов мороза, в Карпатах и восточных областях 6-9 градусов мороза
О холодных ночах предупреждают жителей северных и западных областей. Коллаж "Сегодня".
О холодных ночах предупреждают жителей северных и западных областей. Коллаж "Сегодня".

В воскресенье, 24 октября, в Украине будет без осадков, но холодно. Ночью — заморозки и морозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Погода в регионах

Самую холодную погоду прогнозируют на Западе и на Севере. Например, в Ровненской области, Сумской и Черниговской обещают +6...+8 градусов. В Черкасской и Львовской немного теплее – +7...+9. Теплым день выдастся на Востоке и Юге – +10...+13 градусов.

О холодных ночах предупреждают жителей северных и западных областей. Столбики термометров могут опуститься до +1...+3 градуса. Правда, заморозков еще не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 1-5 градусов мороза, в Карпатах и восточных областях 6-9 градусов мороза.

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