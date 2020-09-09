В Украину идет похолодание: синоптик дала прогноз на 9 сентября (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 9 сентября, ожидается похолодание.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, в центральных, восточных и западных регионах температура воздуха установится на уровне 22-24 градусов с отметкой плюс. Ветер западный, местами порывы до 10 м/с.

Немного прохладнее будет в Сумах. Там столбики термометров покажут от 20 до 22 градусов тепла. А вот теплее всего будет на юге страны. В Одессе воздух прогреется до 27 градусов.

На всей территории Украины будет преобладать солнечная погода, без осадков.

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Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году осень быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

Также напомним, на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Западную Украину 25 августа, затопило три города.

Кроме того, киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома. Из-за прохудившихся крыш и забитых ливнестоков пострадали жильцы домов в разных районах города.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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