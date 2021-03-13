Однако в нескольких регионах синоптики обещают дожди и осадки

На большинстве территории Украины сегодня, 13 марта, погода улучшится. Однако в нескольких регионах синоптики обещают дожди и осадки.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В восточных областях температура воздуха составит от 1 до 5 градусов тепла. Днем без существенных осадков, но возможен сильный ветер. Дождь прогнозируется только в Днепре.

А вот на севере столбики термометров покажут от 5 до 8 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 6 до 11 градусов выше нуля. В большинстве регионов солнечно и без осадков.

В тренде В Украину идет потепление: прогноз погоды на 13 марта

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На юге страны температура воздуха будет в пределах от 7 до 9 градусов тепла. При этом в Одессе и Николаеве ожидается дождь.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Кроме того, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в первый месяц весны прогнозируется нестабильной.

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