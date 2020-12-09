Ближайшая ночь будет еще морозной, а днем появятся плюсы

В Украину идет потепление – в четверг, 10 декабря, местами будет около 10 градусов тепла. Но станет больше осадков, пойдут дожди и мокрый снег.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, циклоны с юга и юго-запада Европы отодвинут из Украины антициклон (благодаря которому была сухая, морозная и ветряная погода).

Мокрый снег и дождь наиболее вероятны завтра в западных областях, на севере Украины (кроме Сумской области), в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Черкасской области и в Кропивницком с районами. В Киеве тоже ожидается мокрый снег и дождь ближе к вечеру.

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10 декабря в Украину придет потепление. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, на западе 2-6 градусов тепла, на юге 4-8, в Крыму до +12.

В тренде В Украину идет потепление с дождями, снегом и штормовым ветром

Ближайшей ночью умеренные морозы 3-9 градусов еще задержатся в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Ветер завтра снова сильный, со штормовыми порывами, юго-восточного направления.

В Киеве ночью 3-5 мороза, днем – около нуля и сильный ветер.

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Наталия Диденко предупредила об осложнении ситуации на дорогах из-за осадков, а сильный ветер может валить деревья.

Как сообщали новости "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, какой ждать зимы. Процесс общего потепления для Украины продолжается, и ничто его не остановит, говорит синоптик.

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