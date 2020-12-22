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В Украину идет резкое потепление: где и когда ждать до +10

22 декабря, 15:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ближайшие дни местами еще будет мороз под 10 градусов ночью, а днем в некоторых областях около 10 тепла

В ближайшие дни циклоны принесут в Украину обильные осадки в виде снега и дождей. Но при этом в большинстве областей существенно потеплеет. На католическое Рождество, 25 декабря, местами до +10.

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Об этом свидетельствуют данные карт Укргидрометцентра.

В среду, 23 декабря, еще будет довольно холодно почти по всей стране: всего 0-2 градуса тепла в центре, на севере и юге; на востоке морозы до 4 градусов днем и до -10 ночью; на западе 3-7 градусов тепла. Дожди и мокрый снег почти везде, кроме востока, Ровенской и Волынской областей и части юга. В Киеве от -1 до +1 и мокрый снег с дождем.

А вот в четверг, 24 декабря, потеплеет почти по всей Украине, кроме востока (там все еще до 4 градусов мороза днем и до -9 ночью). На западе от 5 до 10 тепла, на юге – 5-8 градусов, на большей части центра – 3-7 градусов тепла. Осадки везде, кроме Донбасса и Крыма. В Киеве 1-3 тепла и дождь.

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На католическое Рождество, 25 декабря, потеплеет даже на морозном востоке – там днем 2-6 градусов выше ноля, ночью "всего" до -4. В большинстве областей 5-7 градусов тепла, на юге до 8-10, в Крыму до +12. Дожди или мокрый снег будут по всей Украине. В Киеве 3-5 тепла и дождь.

Новости "Сегодня" также писали о погоде на Рождество 7 января. Синоптики обещают небольшой мороз и снег.

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погода дождь синоптики прогноз погоды мокрый снег

Источник: Сегодня

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