В Украину идет резкое потепление: как изменится погода и когда ждать до +22

Больше никакого снега с дождями – в ближайшие дни в Украину придет настоящая весна

Сейчас запад страны заметает снегом, а ночи стали морозными. Но к выходным погода наладится: осадки прекратятся и потеплеет до +22.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

Так, в четверг, 8 апреля, в Украине все еще будет непогода – дожди на западе и севере страны. Днем ожидается 6-9 градусов тепла, а ночью 0-2 мороза. В Киеве 6-8 тепла и без осадков.

В пятницу, 9 апреля, погода наладится – нигде осадки не прогнозируются, будет солнечно. Воздух днем прогреется до +10, а вот ночью мороз даже немного усилится до -4. В столице 8-10 тепла днем и до -1 ночью.

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В субботу, 10 апреля, в западных областях 13-15 тепла, в центре, на юге и севере 11-13, на востоке до +10. Ночью все еще мороз до -3. Нигде осадков не ожидается.

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В воскресенье, 11 апреля, практически на всей территории страны будет настоящая весна – 13-15 градусов, на Донбассе до +17. Потеплеет и ночью до 4-6 градусов выше нуля. Никаких осадков.

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В понедельник, 12 апреля, потеплеет до 15-18 градусов на всей территории Украины, а на востоке будет доходить до 21-22 градусов. В Киеве 16-18. Также везде будет сухо.

Как сообщали новости "Сегодня", в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

Смотрите также в сюжете, как Европу снова заметает снегом:

Видео: Сегодня

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