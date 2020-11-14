На Западе Украины без осадков

На востоке Украины в воскресенье, 15 ноября, днем прогнозируют снег, в других областях, в том числе Киевской – дождь.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях в воскресенье прогнозируют снег и мокрый снег. Температура ночью до -3, днем от 0 до +3 градусов.

В центральных и северных областях ожидается днем дождь, ночью местами – дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем +4+6 градусов.

На Западе Украины облачно, но без осадков. Температура воздуха днем – до 10 тепла.

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В южных областях облачно, без осадков. Температура днем +5+8 градусов.

В тренде В Украину идет снег: какой будет погода завтра

В Киеве 15 ноября ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+3 градуса, днем ​​+4+6 тепла.

Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:

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