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В Украину идет жара: где на выходных будет под 30 градусов

14 мая, 13:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцев ждет очень теплая погода, но будут и неприятные мокрые сюрпризы

Девушки возле фонтана

Девушки возле фонтана / Фото: Сегодня

На выходных в Украине придет настоящее лето, в некоторых областях будет почти 30 градусов тепла. В то же время погоду подпортят дожди с грозами.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Где ждать дождей

Осадки в субботу ожидаются на западе и севере Украины. В воскресенье дожди пройдут опять же в западных областях, появятся в южной части и местами в Харьковской области. Во время дождей местами возможны грозы.

Ветер ожидается юго-западный с переходом в воскресенье на юго-восточный, небольшой или умеренный. Разве что в воскресенье в западных областях ветер будет порывистым.

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На выходных придет жара

В восточных областях ожидается 25-28 градусов.

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Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy

В центральной части 20-25 градусов.

На севере в течение дня 18-23 градуса.

В южной части Украины 22-27 градусов, в Одесской области 20-24.

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В западных областях 16-22 градуса.

В Киеве в субботу пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха 19-21 градус. В воскресенье в основном сухо, температура воздуха 21-23 тепла.

Напомним, ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.

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