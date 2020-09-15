В Украину идут "арктические" заморозки: где и когда сильно похолодает

К концу недели в Украине резко изменится погода – придет похолодание, местами даже ожидаются заморозки, а в четверг пройдут дожди.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра, 16 сентября, в Украине ожидаются приятные 25-30 градусов, в Сумской, Харьковской, Луганской областях в течение дня 20-24 градуса. В Киеве в среду ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха до +28.

"17 сентября с запада Европы придет атмосферный фронт, который принесет дожди на наш запад, пройдет севером и центром. Юг и восток почти не зацепит – там удержится преимущественно сухая погода. Четверг будет жарким, может врезать до 30 градусов, но во второй половине дня пройдет дождевой фронт и уже в пятницу в Киеве существенно похолодает. Однако в тылу фронта распространится холодный воздух: температура воздуха снизится уже в четверг в западных областях", – написала Диденко.

Синоптик отметила, что в течение 18-19 сентября похолодает уже в большинстве областей Украины, ожидается всего 12-17 градусов, на юге будет теплее на несколько градусов. Она также не исключает заморозки.

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В свою очередь в Укргидрометцентре предупредили, что 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью всего до 2-8 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 градуса (18 сентября заморозки только на Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях). Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. Снова начнет теплеть уже 23-25 сентября.

Напомним, в Украине полным ходом идет уборка урожая. По оценкам экспертов агрорынка, он должен быть неплохим, хотя из-за засушливой погоды окажется намного ниже прошлогоднего, рекордного, в 75 млн т. А вот народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху и проблемы с урожаем.

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