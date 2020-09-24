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В Украину идут дожди: где ждать непогоды 24 сентября (карта)

24 сентября, 07:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге и востоке страны

В Украине сегодня, 24 сентября, в некоторых регионах синоптики прогнозируют дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в Ужгороде, Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах. Там столбики термометров покажут 21-24 градусов тепла. Ветер юго-восточный, местами порывы до 10 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность, без осадков.

На востоке и юге страны температура воздуха установится на уровне 25-27 градуса тепла. А в северных областях столбики термометров покажут 23-26 градусов с отметкой плюс.

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Ранее мы сообщали, что в Украину идут дожди и штормовой ветер. Нынешние теплые и солнечные дни уже на исходе, погода снова поменяется.

Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки.

Отметим, что погода решила испытать украинцев на прочность – температура то резко падала на 15 градусов (до заморозков), то теперь снова около 30 градусов. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Врачи объяснили, почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.

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