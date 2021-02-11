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В Украину идут морозы до -30: когда ждать потепления?

11 февраля, 12:42

Виталий Андроник , Игорь Тимофеев

Метеорологи говорят, что точные прогнозы могут быть максимум на пять дней

В Украине продолжатся сильные снегопады, метели, а температура скоро упадет до -26. Госслужба по чрезвычайным ситуациям уже предупредила о первом и втором уровне опасности в некоторых областях Украины. Когда ждать потепления? В вопросе разбирался сайт "Сегодня".

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Морозы продержатся как минимум до 20 февраля. Так считают в Укргидрометцентре. Но прогноз может измениться.

"Это расчеты на сегодняшний день, что такая погода будет до 20-го. В западных, северных и центральных областях морозы могут и дольше продержаться", – отмечает метеоролог Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Дело в том, что прогнозы еще будут корректироваться. Точные прогнозы могут быть максимум на пять дней, а дальше процесс может пойти иначе.

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"Один процесс длится 4-5 суток, если, например, холодно, а потом все равно должно что-то измениться: морозы ослабевают или наоборот", – добавляет метеоролог.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украину снова идет арктический холод. Начнет существенно холодать на ближайших выходных.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Опять идут морозы до минус 30. Что творится с погодой – объясняет синоптик".

Видео: Сегодня

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похолодание прогноз снегопад морозы гидрометцентр погода в Украине

Источник: Сегодня

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