В Украину идут морозы до -6: где и когда ждать похолодания (карта)

В Украине синоптики на этой неделе обещают ночью заморозки до -6. В то же время вскоре может выпасть снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 9 ноября
На западе ожидается +2-8 градусов, а ночью +1-4. На востоке температура воздуха составит 1-10 градусов тепла, а ночью 1-8 тепла.
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В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +2 до +6 градусов, ночью температура воздуха опустится до 0-4 тепла. На юге — 6-13 градусов тепла, а ночью 5-10.
Погода 10 ноября
На западе ожидается +4-11 градусов, а ночью от-1 до -6. На востоке температура воздуха составит 0-4 градусов тепла, а ночью от +1 -6.
В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +1 до +4 градусов, ночью температура воздуха опустится до -6. На юге — 3-6градусов тепла, а ночью от 0 до -2.
Погода 11 ноября
На западе ожидается +4-9 градусов, а ночью от-1 до -4. На востоке температура воздуха составит 1-5 градусов тепла, а ночью от -2 до -6.
В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +3 до +7 градусов, ночью температура воздуха опустится до -6. На юге — 3-7 градусов тепла, а ночью от -1 до -4.
Погода 12 ноября
На западе ожидается +4-9 градусов, а ночью от+3 до -1. На востоке температура воздуха составит 2-5 градусов тепла, а ночью от 0 до -5.
В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +3 до +7 градусов, ночью температура воздуха опустится до -3. На юге — 6-9 градусов тепла, а ночью от 0 до +3.
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром