В Украину идут похолодание и дожди: прогноз на 28 ноября (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 28 ноября, будет облачно. Во многих областях ожидаются осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, в восточных областях температура воздуха установится на уровне 5-9 градусов тепла. Ветер южный, местами порывы до 12 м/с.

На севере будет немного холоднее. Столбики термометров покажут 3-5 градусов с отметкой плюс. Ветер юго-западный, будет дождь.

В западных областях ожидается от 0 до 4 градусов тепла, также ожидаются осадки – дождь и мокрый снег. А на юге страны – 4-12 градусов.

В Крыму будет теплее всего. Там воздух прогреется до 12 градусов с отметкой плюс.

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Напомним, на выходных украинцев ждут осадками и похолодание. В субботу и воскресенье холодный циклон принесет дожди с мокрым снегом, а на востоке страны – сильный ветер.

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

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