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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украину идут похолодание и метели: где ждать снега

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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3 февраля, 14:00
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Украинские синоптики рассказали, каких изменений ждать завтра от погоды в стране
Практически во всех западных областях будут осадки
Практически во всех западных областях будут осадки / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине завтра, 4 февраля, будет холодной. Температура воздуха снизится уже ночью. Немного похолодает и в дневное время суток.

Об этом пишет УНИАН.

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По всей Украине в пятницу, 4 февраля, температура будет около нуля или немного ниже.

На юго-западе местами воздух прогреется до +2...+3 градусов. А ночью холоднее всего будет на севере страны – до -7...-12 градусов.

На западе ожидается -4...-8 градусов, а в центральных областях – до -5...-9 градусов.

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На востоке будет чуть теплее – до -2...-5 градусов, а на юге будет около -5 градусов.

При этом практически все западные области будут с осадками в виде снега.

Морозы в феврале

В течение последнего месяца зимы абсолютный минимум температуры воздуха за всю историю наблюдений составлял 24-39 градусов мороза, на юге Одесского региона и в Крыму – 15-23 градусов мороза.

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Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, а в южных областях, в Винницкой области и Прикарпатье – местами 21-24 градуса.

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