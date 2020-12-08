В Украину идут потепление, дожди и мокрый снег: как изменится погода

Синоптик рассказала, кому не повезет с морозом в 12 градусов и где ждать осадков

Сегодняшняя холодная погода продлиться еще в среду, местами ожидаются ночные морозы до -12. А вот с четверга придет потепление, но оно принесет с собой осадки в большинстве областей.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду над Украиной все еще будет хозяйничать северо-восточный антициклон Xavier, поэтому осадков не будет. Лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.

Завтра в Украине продолжит дуть сильный ветер восточного и юго-восточного направлений.

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Температура воздуха ближайшей ночью 4-10 градусов мороза, на востоке до -12, в западных областях 0-4 мороза, на юге около нуля.

Завтра днем ​​ожидается от 3 мороза до 2 тепла, на юге до +4. На Закарпатье и в Крыму до 5-9 градусов выше нуля.

В Киеве в среду днем ​​до 4 градусов мороза, ветрено, однако без осадков.

С 10 декабря потепление и дожди

В четверг в Украину с юго-запада Европы ворвется существенное потепление и умеренные, или даже сильные, осадки в виде дождя и мокрого снега: охватят запад, север, часть центра и Одесскую область.

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В Киеве 10 декабря начнет падать атмосферное давление, температура воздуха повысится до нуля или даже до +1 градуса. Осадки в столице в четверг могут быть умеренными и даже сильными – мокрый снег и дождь. Плюс сильный ветер.

Как сообщали новости "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, какой ждать зимы. Процесс общего потепления для Украины продолжается и ничто его не остановит, говорит синоптик.

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